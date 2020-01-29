Туроператоры назвали самые востребованные греческие курорты при продаже путевок на этапе раннего бронирования, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Спрос на туры в Грецию на лето на этапе раннего бронирования превышает прошлогодние показатели на 10 процентов, а у некоторых участников рынка - на 35 процентов. Рост интереса они объясняют разнообразием предложения отелей, работающих по системе "все включено".

Эксперты говорят, что в списке самых часто бронируемых на лето 2020 года пляжных направлений Греция уступает только Турции и опережает Тунис, Кипр и Испанию.

Самым популярным греческим направлением участники рынка называют Крит. Также востребованы курорты на полуострове Халкидики, островах Родос, Корфу и Кос. Самые популярные периоды отдыха - май-июнь и сентябрь-октябрь. По словам экспертов, это закономерно: при раннем бронировании отели предоставляют максимальные скидки на начало и конца сезона.

Самые востребованные объекты - гостиницы категории четыре "звезды", работающие по системе "все включено", отметили участники рынка.