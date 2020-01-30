Многие туристы не могут жить без интернета, но при этом не торопятся оформлять роуминг за границей. Большинство возлагают надежды на бесплатный Wi-Fi, который есть на каждом шагу. Однако, пока Илон Маск не запустил всемирный интернет со спутников, эти сети могут быть очень опасны для ваших данных, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Интернет в отеле

Если бесплатная сеть в вашем отеле никак не защищена, стоит насторожиться. Добросовестные отельеры стараются поставить хотя бы пароль на свою сеть. Не только, чтобы им не пользовались другие, а чтобы защитить данные своих постояльцев. Иногда индентификация бывает немного другой: сеть без пароля, но на ресепшене каждому туристу выдается собственный логин и пароль. Считается, что такой метод защиты более эффективен. Если вы все-таки видите, что сеть без пароля, не стоит к ней подключаться, так как злоумышленники могут украсть ваши данные. Однако, интернет в отеле не так опасен, как в других местах.

Рестораны и кафе

Первый вопрос, который слышат официанты в курортных городах вовсе не про меню, а про пароль от Wi-Fi. Таким образом, ежедневно к одной и той же сети подключаются сотни, а то и тысячи людей. Если это не популярная сеть или фастфуд, то опасность по-прежнему не так высока. Дело в том, что подобные сети слишком мелкие, поэтому хакерам их бессмысленно атаковать.

Аэропорты и вокзалы

Это - самые многолюдные места, через которые ежедневно проходят тысячи человек. Для удобства путешественников практически во всех аэропортах и на всех вокзалах есть бесплатный интернет. Однако в крупных городах эта сеть чаще всего подвергается атакам со стороны хакеров. Они крадут данные тысячи людей и делят их на группы, а потом продают эти контакты рекламным агентствам. Поэтому, если вам на почту придет рассылка, на которую вы не подписывались, или вам по телефону будут звонить надоедливые рекламщики, то наверняка ваш телефон уже где-то "засветился".