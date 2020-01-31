Владелец одного из баров в самом центре Рима близ знаменитого фонтана Треви принял решение не обслуживать клиентов, прибывших из Китая, в связи с распространением нового типа коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с международными мерами безопасности все приезжающие из Китая лица не имеют доступа в это место. Приносим извинения за причиненные неудобства", - гласит объявление на китайском и английском языках, появившееся в пятницу утром у входа в это заведение.