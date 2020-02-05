Грузчик рассказал, как провозить алкоголь в багаже без потерь. Об этом пишет издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Прежде всего он посоветовал внимательно отнестись к выбору чемодана. Хороший вариант - четырехколесные сумки в жестком футляре, так как они маневренны и их легко складывать.

Также следует тщательно упаковывать любые стеклянные вещи. Лучше не перегружать сумку, так как зачастую грузчики швыряют тяжелые чемоданы вместо того, чтобы аккуратно их складывать.

Кроме того, он рассказал, какие вещи раздражают в багаже чемоданов больше всего. По его мнению, худшее, что может сдать в багаж путешественник, - это продукты питания.