Порой сервис во время отпуска действительно оставляет желать лучшего. Но есть ситуации, когда путешественник и сам не видит грань между реальным недочетом и его личным капризом. Подробнее о том, на что жалуются туристы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Таблички в отелях

"На внутренней стороне двери висел знак "Не беспокоить". Я запутался и решил, что работник отеля меня запер".

Сообщаем, что таблички и надписи на них призваны для того, чтобы постоялец с их помощью мог уведомить персонал гостиницы, что нужно сделать: либо не беспокоить, либо убраться в номере. По умолчанию уборка в отеле проводится так часто, как обозначено в правилах отеля, но если вы не хотите, чтобы к вам в номер заходили, можно просто повесить эту табличку снаружи.

Кровати в номере

Пару лет назад в Сети прогремела новость о том, что молодая пара подала жалобу на отель из-за несоответствия требуемого номера заявленному. Звучит вполне адекватно, да? Но суть их недовольства была в другом: несмотря на то, что гости просили предоставить им номер с двумя отдельными кроватями, им дали комнату с общей двуспальной. По прошествии отпуска девушка забеременела и обвинила в этом гостиницу. Она глубоко убеждена, что если кровати были бы отдельные, то никакой беременности бы не случилось. Как думаете, логично?

Проблемы с пляжем

Турист обвинил своего туроператора в обмане, сказав, что песок на пляже был белого цвета. Хотя на изображении в брюшоре путешественника он был желтым!

Другая отдыхающая была недовольна персоналом отеля, который работал на пляже. Каждый день она помечала свой шезлонг, оставляя на нем ленточку, но вечером лежаки уносили и ленту предусмотрительно отвязывали. Девушка не сдавалась и каждый раз повязывала ленту снова, помечая таким образом "свой" лежак. Негодовала она, потому что работники на пляже все равно продолжали его забирать.