Самые необычные места Восточной Европы

Далеко не все знают, где именно находятся столица цыган, пещера с огромными глазами и пустыня, в которой регулярно видят миражи, пишет РИА Новости. Самые интересные и малоизвестные достопримечательности Румынии, Словакии, Болгарии и других восточноевропейских стран, передает Day.Az.

Столица цыган Сороки, Молдавия

Небольшой городок Сороки одни считают мировой столицей цыган, другие признают за ним статус чуть ниже - цыганской столицы Молдавии. Лет 20-30 назад цыгане действительно стали не просто селиться в Сороках, а возводить здесь внушительные особняки. Среди этих часто причудливых строений есть свои Капитолий, собор святого Петра и даже Большой театр с конями на крыше. Правда, большинство домов сейчас заброшены - жильцы снова разъехались по миру на заработки.

Псевдопирамиды, Високо, Босния и Герцеговина

В начале нулевых боснийский псевдоархеолог Семир Османагич заявил, что нашел крупнейшие в мире пирамиды, скрытые под горами. В ходе раскопок, которыми якобы занимались специалисты со всего мира, вроде бы обнаружили мощеные площади и туннели, а также "древний цемент". На деле все оказалось фейком: геологи подтвердили естественное происхождение гор.

"Веселое кладбище", Сэпынца, Румыния

Первые необычные надгробия в "Чимитирул Весел" (в переводе с румынского - "Веселое кладбище") появились в 1930-х годах с легкой руки местного резчика по дереву. Он расписывал кресты яркими красками, изображая на них картины из жизни усопших. После смерти самого художника за дело взялись его ученики, и кладбище продолжает расширяться. Любой желающий может заказать себе надгробие еще при жизни.

Чахтицкий замок, Чахтицы, Словакия

Действительно, Чахтицкий замок, построенный в начале XIII века, известен, в первую очередь благодаря его бывшей хозяйке, как Чахтицкое Чудовище. Елизавета Батори включена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая больше всего убийств - ей приписывают более 650 жертв. Образ графини, наделенный крайне недостоверными чертами вроде вампиризма, стал частью национального фольклора.

Пещера Проходна, Карлуково, Болгария

Пещера Проходна - одна из самых известных в Болгарии не только благодаря высоте сводов (около 45 метров), но и еще из-за двух необычно симметричных миндалевидных отверстий, именуемых то "Глазами Бога", то "Глазами черта".

Если смотреть на "глаза" под определенным углом, можно увидеть лицо человека, глядящего вниз. А в дождливую погоду из них текут почти настоящие слезы.

Римский амфитеатр, Пула, Хорватия

Амфитеатр в Пуле - довольно крупном городе Римской империи - построили для гладиаторских боев в I веке. К V веку бои запретили, арену использовали для рыцарских турниров, а потом просто пасли там скот. В XIX веке амфитеатр реконструировали и приспособили для современных массовых мероприятий. Концерты и театральные постановки здесь проходят регулярно.

Города Кустурицы, Дрвенград, Андричград, Сербия, Босния и Герцеговина

Известный режиссер Эмир Кустурица для съемок одного из своих фильмов - "Жизнь как чудо" - построил деревню, которая превратилась теперь в полноценный туристический объект. В "Деревянном городе" (именно так переводится с сербского Дрвенград) есть православная церковь, музей, библиотека и, конечно же, кинотеатр. А улицы названы в честь тех, кого сам Кустурица считает значимыми. В паре десятков километров от деревни, на территории Боснии и Герцеговины, Кустурица возвел Андричград, названный в честь писателя Иво Андрича. Это копия центра Вишеграда, где происходит действие романа "Мост на Дрине".

Блендовская пустыня, Польша

На юге Польши находится одна из самых больших пустынь Европы - Блендовская, площадью около 32 квадратных километров. Происхождение засушливого песчаного участка в умеренном климате Польши вызывает вопросы. Объяснение простое: во всем виноват человек. Распахивание земель привело к тому, что подземные воды истощились и все растения погибли. Несмотря на фактически искусственное происхождение, в Блендовской пустыне, по словам туристов, бывают самые настоящие миражи.

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