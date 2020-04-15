https://news.day.az/tourism/1223587.html Баку в топ-3 самых танцующих городов СНГ
Баку в топ-3 самых танцующих городов СНГ
Столица Азербайджана Баку вошла в топ-3 самых танцующих городов СНГ. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат, передает Day.Az.
Турстат представил рейтинг танцующих городов СНГ по занятиям танцами, включая онлайн-танцы и танцы в социальных сетях.
Список подготовлен к Всемирному дню рок-н-ролла, отмечаемому 13 апреля в честь релиза песни Билла Хейли Rock Around the Clock в 1954 году.
Помимо Баку в топ-5 самых танцующих городов СНГ входят Минск в Беларуси, Алматы в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане.
Рейтинг составлен по результатам исследования предложений онлайн-танцев в поисковиках.
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