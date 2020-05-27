https://news.day.az/tourism/1238754.html Римский Колизей откроется для туристов с 1 июня
Римский Колизей откроется для туристов с 1 июня
Власти Рима приняли решение возобновить доступ в Колизей для туристов и жителей города после почти двухмесячного закрытия из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По заявлению руководства комплекса, для посещения Колизея в ближайшее время потребуется предварительная запись. Также всем туристам на входе будут выдавать маски и измерять температуру.
Помимо основного строения для посещения с начала июня также станут доступны Римский форум и Палатинский холм.
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