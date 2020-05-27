Римский Колизей откроется для туристов с 1 июня

Власти Рима приняли решение возобновить доступ в Колизей для туристов и жителей города после почти двухмесячного закрытия из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заявлению руководства комплекса, для посещения Колизея в ближайшее время потребуется предварительная запись. Также всем туристам на входе будут выдавать маски и измерять температуру.

Помимо основного строения для посещения с начала июня также станут доступны Римский форум и Палатинский холм.