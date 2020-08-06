В Италии начали сдавать жилье по два евро за ночь

Власти коммуны Сан-Мауро-ла-Брука на юге Италии запустили специальную акцию, чтобы привлечь туристов и потенциальных покупателей жилья. Они сдают приезжим квартиры по цене 2 евро за ночь, сообщает портал idealista, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сниженная ставка действует в течение недели как для прибывших из других регионов Италии, так и для иностранцев. "В последние годы Сан-Мауро-ла-Брука сильно пострадала от депопуляции, - пояснил изданию глава местной администрации. - Единственный способ привлечь сюда людей - предложить жилье по смешной цене - 2 евро. Это необходимый минимум, позволяющий отчасти покрыть расходы на его содержание".

Акция началась 25 июля и продолжится до 30 сентября. Ее участники должны самостоятельно обеспечить себя постельным бельем, подушками и одеялами. Власти коммуны предполагают, что программа позволит подстегнуть интерес к приобретению местной недвижимости, сильно подешевевшей за последние годы. Отремонтированную квартиру в центре Сан-Мауро-ла-Бруки в настоящее время можно купить за 25 тысяч евро.

Не исключено, что акция будет продлена до рождества, заявили idealista в мэрии.