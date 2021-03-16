https://news.day.az/tourism/1325864.html Грузинские туристы надеются посетить освобожденный Карабах
Грузинские туристы надеются посетить освобожденный Карабах
Грузинские туристы надеются посетить освобожденные территории Азербайджана в ближайшем будущем.
Об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, сообщает Day.Az.
"Туризм для Грузии - один важных сегментов, в том числе для пополнения бюджета. Грузия готова удивлять туристов кухней, инфраструктурой, природой", - сказал он.
Посол добавил, что Азербайджан и Грузия - не конкуренты в сфере туризма, так как взаимодополняют друг друга во всех сферах.
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