В Таиланде назвали условия открытия границ для иностранных туристов

Власти популярных у туристов островов - Пхукета и Самуи в Таиланде обозначили предварительные условия, на которых готовы принимать зарубежных гостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Курорты планируют возобновить прием иностранцев уже с июля. Пхукет делает ставку на вакцинацию местного населения и прибывающих туристов.

Ранее предполагалось, что остров откроется без обязательного карантина для иностранцев с 1 октября. Однако теперь планы изменились: власти подготовили программу Phuket Tourism Sandbox ("туристическая песочница"), в рамках которой привитые от COVID-19 отдыхающие смогут приехать уже в июле, причем без необходимости по прибытии соблюдать самоизоляцию. Для въезда гостям потребуется предъявить сертификат или паспорт о вакцинации или проездной IATA TravelPass, а также пройти ПЦР-тест в аэропорту и активировать приложение ThailandPlus.

Успех программы, которая получила поддержку Туристического управления Таиланда (ТАТ), зависит от скорости вакцинации жителей острова. К июлю планируется иммунизировать полмиллиона (это около 70 процентов) из них.