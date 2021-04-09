https://news.day.az/tourism/1332628.html Госагентство о развитии туристического потенциала Карабаха
Госагентство о развитии туристического потенциала Карабаха
"Мы разрабатываем различные концепции, связанные с туристическим потенциалом территорий, освобожденных от оккупации, как относительно Шуши, так и Карабаха в целом".
Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.
По его словам, эти концепции представляются руководству страны: "В ближайшее время общественность будет проинформирована об этом".
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