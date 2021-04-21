Путин рассказал о сроках открытия границ для иностранных туристов

Россия возобновит туризм из-за рубежа, как только позволит эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем еще действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что задачей является модернизация системы выдачи виз иностранным туристам. По словам президента, такие туристы должны иметь возможность оформить электронную визу в Россию за четыре дня в дистанционном формате.

Кроме того, в ходе обращения к Федеральному собранию Путин поручил продлить программу туристического кэшбека для россиян как минимум от конца текущего года. Он также выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки при поездке детей в летний детский лагерь.