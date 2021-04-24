https://news.day.az/tourism/1336778.html В Египте приняли меры для безопасности туристов в условиях пандемии
В Египте приняли меры для безопасности туристов в условиях пандемии
Министерство туризма и древностей Египта приветствовало решение об открытии авиасообщения между городами РФ и египетскими курортами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель ведомства Соха Бахгат.
"Мы приветствуем решение о возобновлении чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами и ждем прибытия первой российской туристической делегации", - сказала она ТАСС.
Сообщается, что 2015 года доля россиян составляла от 25 до 30% въездного туризма в Египет.
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