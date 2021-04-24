https://news.day.az/tourism/1336780.html Болгария открывает границы для туристов
Болгария открывает границы для туристов
Минздрав Болгарии принял решение открыть границу для туристов с 1 мая.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее было заявлено, что Болгария готовится продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.
Общее число инфицированных в стране достигло 394 594, сообщается в пятницу на информационном портале Минздрава Болгарии. За минувшие сутки умерли 103 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 721.
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