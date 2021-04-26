Кипр с 10 мая разрешает въезд вакцинированным туристам

С 10 мая Кипр открывается для туристов, полностью прошедших вакцинацию против коронавируса, передает Cyprus News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как заявил министр туризма Саввас Пердиос, люди из 65 стран, границы с которыми Кипр недавно открыл, с подтверждением вакцинации смогут приехать на Кипр без предварительного тестирования на COVID-19. Пребывание на обязательном карантине, даже если у них были близкие контакты с подтвержденными носителями вируса, для них также отменяется.

Речь идет о жителях стран-членов ЕС, России, Беларуси, Украины, страны Ближнего Востока, а также Канада и США.

Для снижения заражения коронавирусом на Кипре с 5:00 26 апреля до 00:00 9 мая введены усиленные карантинные меры.

Вводится комендантский час с 21:00 до 5:00, за исключением поездок на работу (при наличии справки) и к врачу.

Разрешен лишь один выход из дома по смс, но поездка на прививку не требует отправки сообщения, передает "Интерфакс".

Закрыты все точки общественного питания, они могут работать только на доставку, магазины (кроме продуктовых и магазинов, продающих товары первой необходимости). Занятия спортом на открытом воздухе возможны (в группе по два человека).