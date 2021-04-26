В 2020 году вклад индустрии туризма в мировой ВВП составил 5,5%, упав вдвое с 2019 года, когда он составлял 10,4%. Об этом сказано в отчете Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) и Oxford Economics, опубликованном в понедельник, 26 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

До пандемии индустрия путешествий и туризма (включая ее прямое и косвенные воздействие) создавали одно из четырех всех новых рабочих мест в мире, 10,6% всех рабочих мест (334 млн человек) и 10,4% мирового ВВП ($9,2 трлн).

В 2020 году сектор туризма потерял почти $4,5 трлн (объем составил $4,7 трлн), вклад в мировой ВВП снизился на 49,1%. Также в индустрии было потеряно 62 млн рабочих мест (сокращение на 18,5%,) в результате чего в отрасли осталось 272 млн работников.

"Угроза потери рабочих мест сохраняется, поскольку многие рабочие места в настоящее время поддерживаются государственными программами, которые без полного восстановления индустрии туризма и путешествий могут быть потеряны", - гласит отчет.

В то же время расходы внутренних туристов в мировом масштабе снизились на 45%, а расходы иностранных - на 69,4%.

WTTC исследовал влияние путешествий и туризма на экономику и занятость для 185 стран и 25 географических или экономических регионов мира.