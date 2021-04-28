Обсуждается открытие авиасообщения между Баку и еще одним городом России

Вопросы сотрудничества Ярославской области и Азербайджана были затронуты в рамках заседания Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов. В заседании приняли участие представители Минэкономразвития России, Министерства экономики Азербайджана, торговых представительств и бизнес-структур двух стран, департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области. Встреча состоялась в соответствии с задачами национального проекта "Международная кооперация и экспорт", передает Day.Az со ссылкой на yarreg.ru.

- Азербайджан входит в число 20 ключевых внешнеторговых партнеров нашей области, - отметил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. - Объем экспорта в этом направлении в минувшем году составил порядка 8 миллионов долларов. В его основе - топливная продукция, медикаменты, шины, путевое оборудование, упаковка, трубы, краски и огнетушители. Развитие экспорта, позволяющее предприятиям сохранять стабильность, обозначено губернатором Дмитрием Мироновым в числе приоритетных направлений экономической деятельности.

Как отметил председатель Российско-Азербайджанского делового совета Алексей Репик, в числе приоритетных проектов - создание на территории Ярославской области крупного логистического хаба для грузов, поступающих речным, железнодорожным и авиатранспортом. Планируется, что соответствующее соглашение будет подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

- Взаимодействие бизнеса двух стран на уровне деловых советов началось в прошлом году, - рассказала директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина. - В сентябре мы организовали бизнес-миссию в Азербайджан, по итогам которой некоторые ярославские предприятия нашли партнеров и начали поставки своей продукции. Пандемия внесла коррективы в общие планы, однако мы продолжаем работу в этом направлении. В сфере общих интересов - развитие транспортной логистики, туристического потока, наращивание объемов заключенных бизнес-контрактов. Уже сегодня обсуждается открытие авиасообщения между Ярославлем и Баку.