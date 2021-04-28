Путешественников будут привлекать в Израиль компенсациями

Власти Израиля планируют открыть границы для индивидуальных путешественников в июле этого года.

Об этом заявила министр туризма страны Орит Фаркаш-Хакоэн. При этом она уточнила, что первые 40 групп туристов, прошедшие вакцинацию, смогут посетить Израиль уже 23 мая.

По ее словам, пока в страну смогут приехать только те, кто сделал прививку одним из препаратов, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Они должны будут сделать ПЦР-тест перед полетом и еще один серологический тест после него. В Израиле у них будут назначенные туры, гиды и водители и так далее", - отметила Фаркаш-Хакоэн.

Кроме того, министерство туризма Израиля возместит организатору рейсов в Эйлат расходы за каждого пассажира с сентября 2021 года. Если компания будет выполнять не менее десяти еженедельных полетов в курортный город, ей будут выплачивать по 66 евро за каждого пассажира, пишет агентство. "Большая часть населения Израиля вакцинирована. В связи с этим страна готова возобновить международный туризм в полном объеме", - прокомментировал ситуацию директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.