Испания откроет границы для туристов

Власти Испании рассчитывают открыть въезд для иностранных путешественников с июня, после введения общеевропейского цифрового сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 28 апреля, заявил испанский министр туризма Фернандо Вальдес, передает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, сперва в "тестовом режиме" туристов начнут пускать в мае, чтобы спрогнозировать ситуацию на июнь.

"Испания будет готова в июне сообщить всем путешественникам со всего мира, что вы можете нас посетить", - цитирует Вальдеса издание.

Он добавил, что любая схема допуска туристов из неевропейских стран будет зависеть от цифрового зеленого сертификата ЕС.

Для въезда в Испанию турист должен будет иметь справку о прививках двумя дозами вакцин, разрешенных в Евросоюзе, или справку о том, что переболел коронавирусом, или отрицательный тест на COVID-19.

Будущий сертификат будет содержать QR-код и электронную подпись.