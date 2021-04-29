Бум гостиничного бизнеса в Анголе

Не стоит отчаиваться - мы снова отправимся в путешествия - как для отдыха так и по работе. К примеру, в Анголе - во время этого COVID-кризиса - профессионалы гостиничного сектора расширили объем и улучшили качество своего сервиса. Главная задача - охрана здоровья и радушный прием.

Недалеко от столицы Луанды ждут своих гостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, курортный отель Mangais Golf Resort, расположенный в живописном месте, считается лидером в области элитного ангольского гостеприимства.

"Mangais особенное место, единственное в Анголе, где есть поле для гольфа. У нас можно поиграть в футбол и регби, покататься на лошадях... Кроме гостиничного комплекса, у нас есть ресторан с прекрасным видом. Река Кванза прекрасна", - рассказывает Катарина де Кастру, менеджер отеля Mangais Golf Resort.

Пандемия затронула отели по всему миру. Но здесь, на эко-курорте Mangais, где действуют строгие санитарные правила, бизнес продолжает развиваться. Найти отдых по душе могут и те, кто предпочитает оставаться в отеле, и те, кто хочет провести время на свежем воздухе.

Ангольский сектор элитного гостеприимства все еще находится в зачаточном состоянии. Но по примеру других африканских стран, таких, как Ботсвана, Южная Африка и Кения, у него - большие планы на будущее.

"Mangais - одно из самых лучших мест для посещения за пределами Луанды. Если в Анголе удастся создать больше подобных объектов, я думаю, что туризм как сектор может расти, и Кения готова сотрудничать с Анголой, помогать ей всем, чем сможет. Как африканские страны, мы верим в общее процветание и совместный рост", - сказал Джосфат К. Майкара, посол Кении в Анголе и член клуба Mangais Golf.

Роскошный отель Epic Sana в Луанде - известное место. В основном он привлекает бизнесменов, которые продолжали приезжать сюда даже во время пандемии. Политика отеля SANA Safe поставила во главу угла здоровье своих гостей.

Для персонала - это прекрасное место для работы в сфере гостеприимства.

Первые плоды уже появляются.

В Луанде построен совершенно новый отель Intercontinental. Первый 5-звездочный отель под международным брендом. Вдохновленный очертаниями бриллианта, он начинает принимать бронирования с сентября.