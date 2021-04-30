https://news.day.az/tourism/1338639.html Италия планирует принимать туристов из России этим летом
Италия планирует принимать туристов из России этим летом
Италия планирует начать принимать туристов из России уже этим летом.
Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.
Он уточнил, что это может и не произойти прямо с 1 июня, но такая возможность тоже рассматривается. По его словам, поток туристов в стране за лето в любом случае будет восстановлен. К слову, именно Италия возглавляет все рейтинги стран, по которым российские граждане больше всего соскучились за пандемию.
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