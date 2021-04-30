Италия планирует принимать туристов из России этим летом

Италия планирует начать принимать туристов из России уже этим летом.

Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Он уточнил, что это может и не произойти прямо с 1 июня, но такая возможность тоже рассматривается. По его словам, поток туристов в стране за лето в любом случае будет восстановлен. К слову, именно Италия возглавляет все рейтинги стран, по которым российские граждане больше всего соскучились за пандемию.