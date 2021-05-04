В Кувейте уволили 90% работников турфирм

Убытки туротрасли Кувейта от пандемии превысили 100 млн кувейтских динаров (330 млн долларов США).

Об этом объявил член совета директоров Федерации туристических компаний (Federation of Tourism and Travel Offices) Кувейта Абдул Рахман аль-Харафи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кризис в туротрасли обострился, ситуация продолжает усугубляться", - отметил он.

Федерация подсчитала, что пандемия привела в Кувейте к закрытию 200 турфирм и сокращению 90% персонала, работающего в отрасли. В большинстве компаний осталось по одному нанятому сотруднику - бухгалтеру.