Премьер Таиланда планирует открыть страну для привитых путешественников

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча планирует открыть королевство для полностью привитых от коронавируса путешественников в течение 120 дней. Об этом он заявил в среду во время телевизионного обращения к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я ставлю цель открыть страну в течение 120 дней, - сказал Прают Чан-Оча. - Полностью привитые путешественники должны иметь возможность приехать в Таиланд без прохождения карантина". "Чтобы иметь возможность открыть страну в течение 120 дней <...>, нам необходимо быстрее сделать первую прививку [от коронавируса] как можно большему количеству людей", - считает он.

Власти страны рассчитывают с 1 июля первым открыть остров Пхукет для полностью привитых иностранных туристов. Премьер уверен, что "пхукетская модель", решение по которой кабинет министров должен принять на следующей неделе, поможет подготовиться к полному открытию страны. "Я знаю, что это связано с риском, будет рост [распространения] инфекций, но это просчитанный риск", - подчеркнул чиновник. Ранее правительство планировало полное открытие королевства 1 января 2022 года.

Говоря о вакцинации, Прают Чан-Оча отметил быстрое продвижение переговоров с производителями прививок от коронавируса. "В данный момент у нас есть шесть поставщиков вакцины, с которыми мы работаем, включая Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Мы зарезервировали 105,5 млн доз <...>, с июля планируем делать по 10 млн инъекций в месяц", - добавил он и отметил, что к "началу октября минимум 50 млн человек должны получить первую прививку". 11 июня Таиланд получил заявку от Pfizer на одобрение вакцины для экстренного применения на территории королевства, пока регулятор не объявлял о принятом решении.

"По мере развития нашей программы вакцинации моя следующая задача - как можно скорее вернуть Таиланд к нормальной работе, - продолжил Прают Чан-Оча. - Мы должны научиться жить с этим вирусом, поскольку он не исчезнет быстро". "Мы не можем ждать пока все будут полностью вакцинированы и только потом открываться", - пояснил он. Премьер заверил, что в перспективе Таиланд наладит производство собственной вакцины.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 204,5 тыс., вылечились более 167,6 тыс. человек, умерли 1,5 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения продлен до 31 июля.