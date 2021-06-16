https://news.day.az/tourism/1353201.html Из двух российских городов открываются авиарейсы в Баку
Из двух российских городов открываются авиарейсы в Баку
С 16 июня 2021 года в Баку будут выполняться дополнительные авиарейсы из Волгограда и Астрахани.
Об этом сообщили в среду Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Day.Az.
По данным источника, рейсы будет выполнять российская авиакомпания S7 Airlines.
Вылет из Баку - по вторникам, в 23:45 (GMT +4), а прилет - по средам, в 03:45 (GMT +4).
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