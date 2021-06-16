Из двух российских городов открываются авиарейсы в Баку

С 16 июня 2021 года в Баку будут выполняться дополнительные авиарейсы из Волгограда и Астрахани.

Об этом сообщили в среду Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Day.Az.

По данным источника, рейсы будет выполнять российская авиакомпания S7 Airlines.

Вылет из Баку - по вторникам, в 23:45 (GMT +4), а прилет - по средам, в 03:45 (GMT +4).