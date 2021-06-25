Россия и Италия обсудили возобновление регулярного авиасообщения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо состояние российско-итальянских отношений и календарь предстоящих политических контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили состояние российско-итальянских отношений и календарь предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, в частности, участию Италии в качестве страны-партнера в международной промышленной выставке "Иннопром" (Екатеринбург, 5-8 июля с. г.)", - указали в министерстве.

Беспрепятственные взаимные поездки граждан

Лавров и Ди Майо подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий по преодолению пандемии и созданию условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями.

"Лавров проинформировал собеседника о принятом оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой, - указали в министерстве. - Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями".

Лавров проинформировал своего коллегу о решении России возобновить регулярное взаимное авиасообщение.