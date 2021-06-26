Граждане Азербайджана стали чаще посещать Турцию

В мае 2021 года Турцию посетили 18 819 граждан Азербайджана, что в 15 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в мае, составила 2,01 процента.

При этом в январе - мае Турцию посетили 91 609 граждан Азербайджана, что на 26,46 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в январе - мае, составила 2,49 процента.

Согласно данным министерства, в мае в Турции побывали 936 282 туриста, что в 30 раз больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В январе - мае Турцию посетили 3,68 миллиона туристов, что на 14,27 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.