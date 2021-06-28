Возобновляются авиарейсы из Омска в Баку

Авиарейсы из Омска (Россия) в Азербайджан возобновятся с пятого июля.

Об этом сказали в понедельник Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Day.Az.

Ранее российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из аэропорта Омска в Баку, намеченный на 28 июня.