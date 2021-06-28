https://news.day.az/tourism/1356746.html Возобновляются авиарейсы из Омска в Баку - ДАТА
Возобновляются авиарейсы из Омска в Баку - ДАТА
Авиарейсы из Омска (Россия) в Азербайджан возобновятся с пятого июля.
Об этом сказали в понедельник Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Day.Az.
Ранее российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из аэропорта Омска в Баку, намеченный на 28 июня.
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