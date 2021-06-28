В постпандемический период важно развивать более устойчивый туризм

В постпандемический период важно развивать конкурентоспособный и более устойчивый туризм.

Об этом генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид сказал на туристической выставке ACE of MICE, проводимой в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе двусторонних встреч, организованных в рамках мероприятия, глава Аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов рассказал о дальнейших перспективах туристических связей между Азербайджаном и Турцией, подчеркнув, что двусторонние связи в туристическом секторе будут и дальше расширяться.

Генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид принял участие на панели на тему "Будущее индустрии туризма и бизнес-мероприятий после пандемии". Он подчеркнул, что туризм, как индустрия, больше всего пострадал от пандемии, и отметил, что в постпандемический период важно развивать конкурентоспособный и более устойчивый туризм.

На панели на тему "Безлимитный туризм: положительные результаты сотрудничества в развитии туристического потенциала между Азербайджаном и Турцией" приняла участие директор Бюро конгрессов Азербайджана Севда Алиева, которая отметила важность обмена информацией и опытом между двумя братскими странами, а также реализацию совместных проектов.

Туристическая выставка ACE of MICE, которая является третьей по величине в мире выставкой конгрессов, заседаний и мероприятий, с 2014 года организуется компанией Türk Hava Yolları (Turkish Airlines).

Восьмая по счету выставка, которая продлится до 30 июня, нацелена на то, чтобы открыть новые рынки и новых клиентов для стран-участниц. В стамбульском Конгресс-центре, где проходит выставка, на баннерах демонстрируются туристические возможности Азербайджана. Ожидается, что за три дня выставку, на которой представлено 200 стендов, посетят 15 тысяч человек, и по 11 основным темам выступят 69 спикеров.