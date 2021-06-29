Грузия может ввести обязательный ПЦР-тест для въезжающих туристов

Вакцинированных туристов при въезде в Грузию могут обязать делать ПЦР-тест, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ. Местные власти считают, что в таком случае будет больше гарантий, что они не столкнутся с поддельными результатами ПЦР-тестов и фальшивыми ковид-паспортами.

По словам министра здравоохранения, туристам важно пройти тестирование после въезда в Грузию, несмотря на то, что они были вакцинированы дважды.

Поводом для заявления Тикарадзе, стала информация, поступившая из Кутаисского международного аэропорта о якобы поддельных результатах ПЦР-теста и фальшивых ковид-паспортах, с которыми туристы въезжают на территорию Грузии. Проверкой случаев занимается Служба госаудита.

Как заявила Тикарадзе, ПЦР-тестирование туристов должно стать правилом, а не рекомендацией.

"Важно, чтобы туристы проходили тестирование на территории Грузии, в этом случае у нас будет больше гарантий, что мы не имеем дело с поддельными документами. Так, мы считаем, передвижение туристов будет намного безопаснее для наших граждан", - отметила Тикарадзе.

По ее словам, у министерства здравоохранения есть широкая сеть центров тестирования, и при скоординированной работе с Минэкономики и Национальной администрацией туризма не возникнет никаких проблем.

"Для безопасности нашей страны важно, чтобы все дважды вакцинированные туристы в Грузии проходили дополнительное тестирование", - сказала Екатерина Тикарадзе.