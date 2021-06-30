Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов россиянам, привившимся любой вакциной РФ

Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам РФ, привившимся любой российской вакциной. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой [зарегистрированной] российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику", - отметил он.

Чавушоглу добавил, что в ходе переговоров с Лавровым Турция предложила РФ взаимно признать сертификаты о вакцинации.