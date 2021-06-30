ЕС разрешил въезд из Азербайджана

Европейский союз (ЕС) добавил 11 стран, в том числе Азербайджан, в список государств, из которых будут разрешены поездки в страны ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает politico.eu. Решение было принято сегодня на заседании послов ЕС.

В список добавлены Канада, Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

В прошлом году несущественные поездки в страны ЕС были ограничены из-за пандемии коронавируса.

Список безопасных поездок не является обязательным для стран-членов ЕС, но он показывает, к каким странам применяются ограничения.