Правительство Финляндии приняло решение облегчить ограничения на въезд для прибывающих из нескольких стран, исходя из эпидемиологической ситуации на их территориях, включая страны ЕС и страны, не входящие в Евросоюз, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Для россиян процесс открытия финских границ еще только запущен, а о массовом туризме из России пока речи не идет - подробности по данной ссылке. Согласно решению, принятому 29 июня в Суоми, начиная с четверга, 1 июля, внутренний пограничный контроль со следующими членами Шенгенской зоны отменен для:

Австрии

Чехии

Германии

Италии

Лихтенштейна

Словакии

Согласно данным Schengenvisainfo, в то же время Министерство внутренних дел Финляндии отметило, что принято решение разрешить въезд жителям нескольких третьих стран: Албания, Гонконг, Япония, Ливан, Макао, Северная Македония и Тайвань. А вот Руанда будет исключена из списка третьих стран из-за увеличения числа случаев COVID-19 в африканской стране. "Ограничения на въезд будут возвращены для движения из Монако и для руандийцев из Руанды в Финляндию. Эти решения также вступят в силу 1 июля", - отмечено в пресс-релизе министерства.

Напомним, о возмущении страны-соседа - Эстонии, власти которой в очередной раз раскритиковали Финляндию за длительное закрытие границы, куда эстонцы ездили не только в качестве туристов, но и на заработки - подробности тут.

Остальные существующие ограничения на въезд останутся неизменными, по крайней мере, до 11 июля, когда финские власти, как ожидается, вновь пересмотрят списки. Еще 17 июня Финляндия приняла решение разрешить въезд в страну всем прибывшим из стран ЕС и Шенгенской зоны, которые были полностью вакцинированы, а также тем, кто выздоровел от коронавируса в течение последних шести месяцев. Решение вступило в силу 21 июня, и с тех пор въезд в Финляндию на основании трудоустройства разрешен на всех видах транспорта из стран ЕС или Шенгенской зоны.

23 июня сообщалось, что Финляндия обновила свой сертификат о вакцинации против COVID-19, чтобы он был совместим с сертификатами, выданными Европейским союзом, без которых передвигаться по странам ЕС уже нельзя - подробности здесь. Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, с начала пандемии в Финляндии было зарегистрировано в общей сложности 95'387 случаев заболевания коронавирусом, 969 из которых привели к смерти. Число случаев заболевания, зарегистрированных за предыдущие 24 часа в Финляндии, по состоянию на 30 июня, составило 219. По данным Финского института здравоохранения и социального обеспечения, в общей сложности до 24 июня в Финляндии было введено 4'394'895 доз вакцины.