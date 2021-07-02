В Таиланде закрывают пляжи: тревога нарастает

Ещё одна курортная провинция Таиланда, причём находящаяся недалеко от Паттайи в провинция Районг - ограничила время посещения пляжей, фактически их закрыв в ночное время и ранним утром, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Причина - рост случаев Covid-19, в котором в том числе винят "пляжные вечеринки". В ходе недавней волны инфекций представители здравоохранения зарегистрировали 1618 случаев заболевания Covid-19 в Районге. Последние цифры за сутки составляют 41 случай.

Приказ губернатора Районга Чарнна Ямсэна требует закрывать пляжи с 20:00 до 5:00 каждый день.

В провинции Чонбури, в которую входит Паттайя, ситуация с пляжами примерно аналогичная - они закрыты для посещения, чтобы предотвратить распространение Covid-19. Например, пляж Банг Саен закрыт с 20:00 до 4:00 каждый день после неоднократных сообщений о людях, собирающихся ночью на пляжные вечеринки, нарушая меры "коронавирусной безопасности".