Финляндия изменит правила въезда в страну

Парламент Финляндии утвердил новые правила въезда в страну, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь от путешественника не будут требовать тест на коронавирус, если он прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Также право на въезд можно получить при наличии теста на коронавирус, который был сделан в течение 3-5 дней до въезда в Финляндию.

При этом, если турист въезжает в страну с отрицательным тестом на COVID-19 или получил только одну прививку двухкомпонентной вакцины, он должен будет сдать еще один тест в течение 3-5 дней после прибытия в Финляндию. Дети младше 15 лет предоставлять справки не должны, уточняет телеканал.

Кроме того, парламент позволил беспрепятственно приезжать в Финляндию туристам из стран с низким уровнем заболеваемости. На данный момент, в такой список входят страны, где число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Закон будет действовать до 15 октября.