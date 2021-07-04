Япония и несколько стран Европы разрешат обоюдный въезд вакцинированных

Япония и ряд европейских стран, включая Италию, Францию и Грецию, намерены разрешить обоюдный въезд вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в настоящее время детали этого решения координируются на правительственном уровне. Япония намерена начать выдавать так называемые паспорта вакцинации, которые уже действуют в ЕС, с конца июля.

Договоренность о взаимном признании таких сертификатов будет подразумевать возможность въезда без обязательного карантина. Однако Япония, как отмечается, со своей стороны пока намерена сохранять требование о двухнедельной изоляции после пересечения границы. Это затруднит процесс восстановления взаимных поездок между Японией и странами Европы, отмечает Kyodo.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря прошлого года. В страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.

В начале мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств. Государства ЕС также получат право разрешать въезд на свою территорию лицам, привитым вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.