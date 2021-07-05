https://news.day.az/tourism/1358635.html Регион Португалии разрешит въезд вакцинированным от коронавируса любым препаратом

Регион Португалии разрешит въезд вакцинированным от коронавируса любым препаратом

Туризм, 5 июля 2021 09:06 171
Регион Португалии разрешит въезд вакцинированным от коронавируса любым препаратом

Власти португальской Мадейры намерены разрешить въезд на остров для туристов, которые были привиты от коронавируса любыми вакцинами, в том числе теми, которые еще не были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Day.Az, сообщил глава министерства здравоохранения автономного региона Педро Рамос.

B принятом правительством Мадейры документе, разрешающем въезд привитым туристам, числятся китайские вакцины фирм Sinopharm и Sinovac, препарат Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech, производимая на Кубе вакцина Soberana 02 и российский препарат "Эпиваккорона". "Они внесены в постановление региональных властей и будут одобрены в автономном регионе Мадейра, потому что если миллионы людей вакцинированы этими препаратами, то их степень защиты аналогична другим [одобренным в ЕС]", - заявил Рамос.

Глава местного Минздрава также уточнил, что, несмотря на прививку, прибывающие на Мадейру все равно должны пройти ПЦР-тест по прибытии на остров и на 5-7 день нахождения там.

Как отмечает агентство Рейтер, власти материковой части Португалии одобрили только четыре вакцины, разрешенные для использования в ЕС.

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