https://news.day.az/tourism/1358722.html Посол Украины о грязевых вулканах в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
Посол Украины о грязевых вулканах в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook поделился кадрами грязевых вулканов в нашей стране, сообщает Day.Az.
Как отметил посол Украины, в Азербайджане есть 9 из 11 имеющихся в мире типов климата, что отражается в богатстве и разнообразии природных условий страны.
"Азербайджан покрыт заснеженными горами, песчаными пустынями, изумрудными лесами и теплым морем.
Но сегодня мы отправились на поиски еще одного необычного места в Азербайджане - грязевых вулканов.
Превратите эти космические марсианские пейзажи на побережье Каспия в одно из мест, куда хочется вернуться!", - говорится в публикации.
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