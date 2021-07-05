Посол Украины о грязевых вулканах в Азербайджане

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook поделился кадрами грязевых вулканов в нашей стране, сообщает Day.Az.

Как отметил посол Украины, в Азербайджане есть 9 из 11 имеющихся в мире типов климата, что отражается в богатстве и разнообразии природных условий страны.

"Азербайджан покрыт заснеженными горами, песчаными пустынями, изумрудными лесами и теплым морем.

Но сегодня мы отправились на поиски еще одного необычного места в Азербайджане - грязевых вулканов.

Превратите эти космические марсианские пейзажи на побережье Каспия в одно из мест, куда хочется вернуться!", - говорится в публикации.