Германия разрешила свободный въезд гражданам Азербайджана

Германия разрешила въезд в страну гражданам Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на schengenvisainfo, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Германии.

Отмечено, что с 4 июля с целью туризма посетить Германию могут граждане Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Брунея, Иордании, Канады, Катара, Косово, Молдовы и Черногории.

Добавим, что Германия приняла решение о въезде с 25 июня в страну туристов из третьих стран и получивших вакцины против COVID-19 ("Pfizer", "Moderna", "AstraZeneca" и "Johnson&Johnson"), одобренные Европейским медицинским агентством (EMA).