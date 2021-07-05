Власти Марокко ужесточили въезд для россиян

Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса ужесточил въезд в страну для россиян. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 48 часов. Те, кто полностью прошел вакцинацию, освобождаются от карантина. Не привившиеся или получившие только одну дозу препарата должны будут соблюдать 10-дневный карантин за свой счет в местах, ранее определенных властями Марокко. Также им необходимо будет сдать ПЦР-тест на девятый день после приезда.

В список стран группы "Б", где наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации и для туристов из которых предусмотрен более строгий контроль, также попали Египет и Тунис. Новые правила въезда в Марокко вступят в силу 6 июля.