Туристы начали отказываться от поездки на курорты на авто

Выживание туристического бизнеса по аренде машин в пандемию привело к тому, что в этом сезоне европейские туристы начали сталкиваться с невозможностью привычно арендовать автомобиль. Машины в аренду или просто недоступны, либо стоят заоблочные деньги - от 500 евро за малолитражку в неделю, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По данным сайтов проката автомобилей показывают, аренда автомобиля на неделю этим летом обойдется туристам в среднем на 364 евро по сравнению с 277 евро два года назад. Причем в Италии эта цифра составит 407 евро этим летом по сравнению с 250 евро в 2019 году. В Испании средняя стоимость подскочила до 263 евро с 185 евро. На некоторых курортах рост еще существенней: стоимость посуточной аренды машины на французском острове Корсика выросла почти вдвое, а в городе Пальма на испанском острове Майорка цены выросли почти втрое.

"Все резко сократили свой автопарк за время пандемии, чтобы выжить", - пояснила глава Europcar Кэролайн Паро. По ее словам, до весны автопарк большинства компаний был примерно на треть меньше, чем в 2019 году.

"Мы начали предупреждать туристов: если вы хотите приехать в Италию, которая, наконец, открывается, планируйте и забронируйте заранее", - добавил глава ассоциации итальянских компаний по аренде автомобилей Массимилиано Арчиапатти. Он добавил, что фирмы "упорно трудятся", чтобы удовлетворить всплеск спроса на места для отдыха. При этом в целом по оценкам руководителей подобных фирм, бизнес восстанавливается, но этот доход еще не достиг уровня, предшествующего пандемии, поскольку поездки еще не полностью разрешены и свободны от ограничений.