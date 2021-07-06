Убытки Португалии в области туризма в 2020-2023 гг. могут составить 60 млрд евро

Согласно отчету о туризме в Португалии, подготовленному консультантом консалтингового агентства McKinsey, в глобальном масштабе предполагается, что за 2020-2023 годы убытки Португалии могут составить 60 млрд евро, что равно 26 проц ВВП этой страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным McKinsey, в результате кризиса, вызванного пандемией COVID-19, турсектор за тот же период может потерять до 600 тыс. рабочих мест, некоторые из которых могут не восстановиться в будущем.

В исследовании подчеркивается важность туризма для португальской экономики, поскольку на него приходится 18,6 проц от общей занятости в стране, если принять во внимание, что в таких регионах страны, как в Алгарве, Мадейре и Азорских островах туристическая сфера представляет более 20 проц ВВП.

В отчете подчеркивается влияние, которое кризис в сфере туризма оказывает на другие секторы экономики, в частности на деятельность торговых центров, ресторанов и магазинов розничной торговли.

В отчете прогнозируется, что внутренний туризм в Португалии, возможно, не вернется к допандемийному уровню до 2023 года, а международный туризм, масштабы которого примерно в четыре раза больше, чем внутреннего, к 2024 году.