Более 65% сотрудников гостиниц в Турции вакцинированы от коронавируса

Больше 65% работников гостиниц в Турции привиты от коронавирусной инфекции, в ближайшее время их количество достигнет 100%. Об этом сообщил в среду вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На мой взгляд, Турция делает все для безопасности, больше 65% сотрудников гостиниц вакцинированы от коронавируса, и эта цифра скоро будет равна ста процентам", - сказал он.

Напомним, Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V", китайской CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech. 1 июля президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о том, что более 50 млн человек в стране сделали прививку от коронавируса.