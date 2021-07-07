Прилетающие в Израиль из-за границы будут находиться в изоляции

Завершилось заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом. Несмотря на рекомендации минздрава, кабинет принял решение пока не вводить новые ограничения в рамках предотвращения роста заболеваемости в стране, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В ходе заседания было принято решение продолжить нынешнюю стратегию, при которой подразумевается минимальный ущерб для экономики страны и для образа жизни граждан.

При этом министры приняли решение обязать всех прилетающих из-за границы находиться в изоляции до получения результатов проверки на коронавирус, сделанной по прилету в страну.

Также решено внедрить систему "быстрых" проверок на входе в гериатрические учреждения и в летние детские лагеря, в которых находятся более 100 человек.

Глава правительства Нафтали Беннет поручил минздраву представить план сокращения срока самоизоляции.

Члены кабинета приняли решение, согласно которому, критерием для введения новых ограничений станет не число новых зараженных, а число больных в тяжелом состоянии.