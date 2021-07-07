Wizz Air возобновляет полеты из столицы ОАЭ в Азербайджан

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты в столицу Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Wizz Air, с 14 августа 2021 года авиарейсы по направлению Абу-Даби - Баку будут выполняться два раза в неделю (по вторникам и субботам).

"Вылет из Абу-Даби запланирован на 18:05 (GMT +4), а прилет в Баку - на 21:15 (GMT +4). Обратный вылет из Баку - в 21:55 по местному времени, прилет в Абу-Даби - в 00:55", - говорится в сообщении.

Отметим, что для Абу-Даби Азербайджан находится в "зеленом" списке стран, а это означает, что путешественники по прибытии в Баку и по возвращении в столицу ОАЭ не будут проходить карантин.

Напомним, что у всех пассажиров должна быть распечатанная медицинская справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19), выданная не позднее чем за 48 часов до вылета рейса в Азербайджан.