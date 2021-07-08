Названы лучшие паспорта в мире

Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners подготовила рейтинг "Индекс паспортов мира", результаты которого представили Известия, передает Day.Az.

При его составлении сравнивались документы в 199 странах мира. В основе рейтинга лежит индекс свободы перемещения, который указывает, сколько гражданин определенной страны может посетить государств, если он не будет оформлять визу или получит ее в упрощенном порядке. Специалисты сравнивали безвизовый доступ к 227 направлениям путешествий.

На последнем месте в рейтинге оказался паспорт гражданина Афганистана. Обладатели этого документа могут посещать всего 26 стран. Также государством-аутсайдером стал Ирак. Его жителям доступны для посещения 28 стран.

Лидерами рейтинга являются Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия.

Так, для владельцев японских паспортов открыты границы 193 государств мира. Сингапур, у жителей которого есть безвизовый доступ в 192 страны, занял второе место. Тройку поделили Южная Корея и Германия (безвизовый доступ к 191 направлению). Однако на самом деле обладатели паспортов Японии имеют доступ менее чем к 80 направлениям, а документов Сингапура - к 75 направлениям.