Испания вновь скатывается к туристичесскому локдауну

"Дельта"-вариант коронавируса может снова уничтожить туризм в Испании. Один из основных туристических регионов Испании - Каталония - наиболее пострадавший в стране - вновь вводит ограничения на ночную жизнь, а в регионе Кастилия-Леон призвали вернуться к системе комендантского часа, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По темпам роста заболевания страна превзошла Россию: семидневный показатель почти утроился с 58 случаев на 100 000 человек 29 июня до 156 случаев в минувший вторник. Исследование FT, основанное на случайных выборках, взятых испанскими властями, показывает, что более заразный вариант Delta в настоящее время составляет около 30% всех случаев и должен стать доминирующим примерно 17 июля.

Виноваты, с точки зрения правительства Испании, местные "шашлычники", а именно общественные мероприятия, в том числе тусовки с выпивкой на открытом воздухе, "когда молодые люди делятся бутылками", а также, разумеется, туристы. При этом эксперты заявляют, что скачок числа случаев в Испании происходит в сложное время для ее экономики, зависящей от туризма, когда июль и август имеют решающее значение. По состоянию на прошлую пятницу уровень заражения превысил порог для классификации Испании как "красной" в соответствии с директивами ЕС, что означает, что поездки в страну и из страны могут быть закрыты в любой момент.

Однако министр туризма страны Рейес Марото оптимизма не теряет: "Мы по-прежнему считаем реалистичным прогноз, что к концу года мы достигнем, по крайней мере, половины показателей туризма 2019 года", - заявила она FT. В стане уповают на неплохой уровень вакцинации - а именно 41% населения полностью вакцинирован - и рассчитывают, Испания остается "безопасным местом для туристов".

"Я не считаю, что вариант" Дельта "изменит правила игры, учитывая высокий уровень вакцинации среди уязвимого населения Испании. Это правда, что инфекций много, но это не приводит к значительному увеличению госпитализаций. Другой вопрос - это, вероятно, очень негативное влияние на туризм", - оценил в свою очередь профессор Фернандо Родригес Арталехо, эпидемиолог из Автономного университета Мадрида. При этом и Испания, и Португалия отвергают аргументы о том, что открытие для британских туристов привело к увеличению количества вариантов дельта-ковида.