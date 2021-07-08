Катар возобновит с 12 июля выдачу семейных и туристических виз, которая была приостановлена в прошлом году в связи с пандемией нового коронавируса.

Об этом говорится в сообщении МВД эмирата, опубликованном в четверг на его странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с обновлением политики государства относительно поездок и возвращения в Катар, а также принимая во внимание последние рекомендации Минздрава по коронавирусу принято решение возобновить с 12 июля 2021 года выдачу семейных и туристических виз", - указано в заявлении.

Ранее в четверг министерство здравоохранения страны опубликовало новые правила въезда в Катар начиная с 12 июля. Согласно распоряжению, те, кто не прошел вакцинацию, должны будут сдать ПЦР-тест в клинике, одобренной Минздравом Катара в стране, из которой они приезжают, не позднее чем за 72 часа до прибытия. По приезде в эмират им будет необходимо соблюдать карантинные меры.

Вакцинированными будут считаться те, кто завершил курс иммунизации одобренным в Катаре препаратом. На текущий момент в стране используются вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Moderna.

Помимо этого, подданным и резидентам эмирата, а также иностранцам перед поездкой нужно будет заполнить регистрационный лист на сайте www.ehteraz.gov.qa, куда приложить все необходимые документы.

Выдача семейных и туристических виз для иностранцев в Катаре была приостановлена в марте 2020 года на фоне активного распространения в эмирате коронавирусной инфекции.

Ситуация в Катаре

По последним данным, в стране с населением 2,7 млн человек зарегистрировано более 223 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 220 762 человека уже выздоровели. По меньшей мере 596 пациентов умерли от последствий заражения.

В Катаре продолжается активная вакцинация населения от коронавируса, которая началась в декабре 2020 года. Количество доз вакцин, введенных жителям страны, по данным Минздрава, достигло уже 3 369 163. Общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу, - 1 839 827, две дозы - 1 529 336. Это один из самых высоких показателей в мире.