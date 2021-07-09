Канада еще долго не откроет границы для невакцинированных туристов

Власти Канады пока не собираются открывать границы страны для невакцинированных иностранцев. Об этом в четверг заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения провинции Британская Колумбия. Фрагменты его выступления распространили национальные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этого не случится еще довольно долго, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы еще не вышли из пандемии, мы должны быть осторожны и бдительны".

Ранее на этой неделе Трюдо сообщил, что Оттава объявит о снятии очередных ограничений на въезд в страну в течение ближайших нескольких недель. С 5 июля власти смягчили ограничительные меры при пересечении государственной границы для полностью вакцинированных от нового коронавируса канадцев, а также имеющих вид на жительство иностранцев. Это позволит гражданам, которые завершили курс вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, избежать прохождения 14-дневного карантина.

Министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр ранее сообщил, что о масштабном открытии границы можно будет говорить, когда уровень полностью вакцинированных канадцев превысит 75%. В Канаде 8 июля доля получивших первую обязательную прививку от коронавируса жителей достигла 78%, а полностью вакцинированных - 44%.

Канадская граница закрыта для иностранных граждан, в том числе граждан США, с марта 2020 года. Согласно действующим правилам, въезжающие в страну канадцы должны проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тесты за свой счет.