Российская компания может открыть круизные маршруты Москва-Баку и Баку-Сочи

Российская судоходная компания "Мосречфлот" разработала несколько круизных маршрутов, соединяющих Волгу, Каспий и три морских маршрута.

Как сообщает Day.Az, разработаны несколько маршрутов, которые объединяют волжские, каспийские круизы и круизы по трем морям. Один из них длится 12 дней: из Москвы по всей Волге до Астрахани, в Каспийское море и до Баку. Следующий круиз - это "Приключение на трех морях": выход из Баку по Каспийскому морю, затем по Волго-Донскому в Азовское море и до Сочи в Черном море.

Круизное судно "Петр Великий" проекта PV300VD рассчитано на 300 пассажиров, четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю.